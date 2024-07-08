Более семисот выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ на максимальный балл

В 2024 году сто баллов за единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Подмосковье получили более 700 выпускников. Об этом сообщает Regions со ссылкой на Министерство образования Московской области.

По данным ведомства, 95 учителей в регионе смогли подготовить двух и более стобалльников, рекордный показатель — 13 учеников у одного педагога из Долгопрудного. Чаще всего максимальный балл получали на экзаменах по физике, математике, русскому языку и литературе. Учителя, которые смогли подготовить двух и более стобалльников, получат единоразовую выплату в размере 150 тысяч рублей.

«Сейчас в регионе насчитывается 62 выпускника, которые смогли набрать 100 баллов по двум и более экзаменам», — заключили в министерстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.