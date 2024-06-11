Более шестнадцати тысяч школьников написали ЕГЭ по истории, биологии и иностранным языкам в Подмосковье

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии, истории и иностранным языкам сдали 16,3 тысячи подмосковных школьников, для этой цели в регионе создали 206 пунктов на базе образовательных учреждений. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что экзамен по биологии сдавали более 5,5 тысячи выпускников, письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам — свыше 6,9 тысячи человек. Еще более 3,7 тысячи школьников приняли участие в ЕГЭ по истории. Ознакомиться с результатами экзаменов можно будет в своей школе, на официальном портале Рособрнадзора и на сайте Регионального центра обработки информации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.