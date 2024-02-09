Более ста пятидесяти школьников из Подмосковья приняли участие в Дне науки на выставке «Россия»

Учащихся базовых школ РАН Подмосковья, Технолицея им. В. И. Долгих и Физтех-лицея им. П. Л. Капицы посетили День науки на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Отмечается, что в рамках мероприятия школьники приняли участие в научной экспедиции, которая открыла им мир наук и технологий. Учащиеся также посетили научный лекторий, где им представили увлекательные лекции на самые разные темы.

Кроме того, организаторы-волонтеры провели экскурсию для учащихся по выставке «Десятилетие науки и технологий», в ходе которой ребята узнали о великих российских и советских ученых, которые внесли значительный вклад в развитие отечественной науки. Также они познакомились с современными исследователями, которые работают над решением важных задач.

В ведомстве отметили, что неожиданным бонусом для ребят стало угощение напитками с разнообразными вкусами, которые были приготовлены с применением жидкого азота.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства нового кампуса в составе Техлицея им. В. И. Долгих в подмосковной Истре.