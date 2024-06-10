Более тридцати тысяч девятиклассников сдали ОГЭ по информатике, географии и обществознанию в Подмосковье

Более 34,5 тысячи девятиклассников написали основной государственный экзамен (ОГЭ) по географии, информатике и обществознанию в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что для них организовали 414 пунктов проведения экзаменов. При этом четыре тысячи выпускников написали ОГЭ по географии, 14,2 тысячи — по информатике, еще 16,1 тысячи — по обществознанию. Результаты экзаменов можно будет узнать в своих школах или в личном кабинете на сайте Регионального центра обработки информации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.