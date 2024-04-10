Более тысячи специалистов Московской области прошли обучение по организации ЕГЭ

Более 1,3 тысячи специалистов, в том числе, члены государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и руководители пунктов проведения экзаменов (ППЭ) прошли обучение по организации проведения ЕГЭ-2024. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что члены ГЭК обеспечивают соблюдение порядка проведения экзамена, руководителя пункта — проводят экзамены и следят за наличием нарушений.

«Для успешного проведения экзамена необходима большая подготовительная работа: проверка оборудования, обеспечение расходными материалами, готовность используемых помещений, отработка процедуры экзаменов с организаторами. Все участники обучения ознакомились с новыми инструктивными материалами, проанализировали проблемы прошлого года и проработали возможные пути решения внештатных ситуаций», — говорится в сообщении.

В пунктах проведения экзаменов в Подмосковье будут проходить региональные и всероссийские тренировочные мероприятия, в ходе которых можно будет проверить состояние оборудования ППЭ и закрепить полученные знания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.