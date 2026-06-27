Будущее начинается сегодня: как в Химках отметили День молодежи

В Химках прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Как сообщила пресс-служба администрации городского округа, праздник объединил тех, кто стремится к новым знаниям, не боится ставить перед собой амбициозные цели и активно участвует в жизни города. Молодежь сегодня — это энергия, инициативность и готовность менять окружающий мир к лучшему.

В разных районах города были организованы концертные площадки, спортивные турниры, творческие мастер-классы и интерактивные зоны. Молодые химчане могли проявить себя в вокале, танцах, рисовании, а также поучаствовать в командных играх и викторинах. Особый интерес вызвали спортивные состязания по мини-футболу, волейболу и стритболу.

Молодые люди округа добиваются успехов в учебе, науке, спорте, творчестве, общественной деятельности и волонтерских проектах. Именно их идеи, упорство и талант становятся важной частью будущего Химок, Подмосковья и всей страны. На празднике лучшим из них вручили благодарственные письма и подарки за вклад в развитие города и активную гражданскую позицию.

Ранее сообщалось, что молодежный форум «Мы — Россия» в Подмосковье объединил 300 участников из четырех регионов.