Будущие клинические психологи бесплатно помогают семьям в Дубне

Будущие специалисты работают на регулярной основе, оказывая длительную поддержку особенно нуждающимся категориям — детям с нарушениями развития, подросткам с трудностями адаптации и взрослым в сложных жизненных ситуациях. География проекта впечатляет: от дубненских школ и детских садов до центра «Бригантина», школы для детей с ОВЗ «Возможность» и даже московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля.

Для жителей Дубны это возможность получить квалифицированную психологическую помощь бесплатно, а для студентов — бесценный профессиональный опыт. С первого курса будущие психологи отрабатывают полный цикл работы — от диагностики до составления заключения и плана сопровождения, что позволяет им к выпуску иметь солидное портфолио реальных случаев. Такой подход уже доказал свою эффективность.

«Такой опыт позволяет выпускникам кафедры устроиться на работу в любое место и организацию, где требуется помощь психолога. Ежегодно выпускники нашего ВУЗа становятся сотрудниками различных городских организаций», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Образовательный эксперимент в итоге создает устойчивую систему, где студенты получают практику, нуждающиеся — помощь, а город — квалифицированных специалистов.