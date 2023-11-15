Через египетский КПП «Рафах» из Газы эвакуирована третья группа россиян из 40 человек

Еще 40 российских граждан, проживавших на территории охваченного войной сектора Газа, пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с соседним Египтом.

Об этом в среду, 15 ноября, проинформировал журналистов руководитель пресс-службы российского МЧС Роман Охотенко.

«Сегодня КПП «Рафах» пересекла группа граждан РФ из 40 человек и членов семей», — цитирует Охотенко ТАСС.

Ранее стало известно, что спецборт МЧС РФ, на борту которого находится вторая группа вывезенных из воюющего сектора Газа российских граждан успешно приземлился в московском аэропорту Домодедово.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».