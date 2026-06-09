Черный деликатес в подмосковном лесу: где искать «трюфель на ножке»

Темный, почти угольный гриб, похожий на засохший лист или гнилушку, на самом деле — желанный трофей. В Европе его называют «трюфелем на ножке» и платят огромные деньги. Как пишет REGIONS , в Подмосковье его можно найти в Дмитровском, Орехово-Зуевском и Клинском районах, но для этого нужно знать, куда смотреть.

Охотники за тихой охотой из Подмосковья делятся секретами. Грибник со стажем Александр Чуканов утверждает: черные лисички в регионе есть, и в некоторые годы их бывает довольно много. Другое дело, что заметить их сложно — тонкие, легкие, они сливаются с землей и опавшей листвой. Чтобы набрать килограмм, придется попотеть. Но везет тем, кто знает места.

Где искать

Черные лисички — грибы привередливые. Они не растут где попало. Им нужны лиственные или смешанные леса с дубом, буком, грабом или лещиной. Почва — известковая или глинистая. Держатся они среди опавших листьев, где долго сохраняется влага, а также в низинах, вдоль тропинок, у краев канав и рядом с ручьями.

По данным грибников и публикаций 2024-2025 годов, богатые находки фиксировали в семи округах Подмосковья. Там же они любят обитать и по сей день:

Чехов — грибники обнаружили целые поляны

Клин — активный сбор, находки массовые

Одинцово — грибы появились вдоль Новорижского шоссе

Дмитров — в этом сезоне район считается одним из самых урожайных

Солнечногорск — зафиксированы одни из первых находок в регионе

Серебряные Пруды — лисички встречаются в лесах у деревень Крутое и Петрово

Орехово-Зуево — грибники сообщают о массовом урожае.

Как отличить от обычной

Многие новички ошибочно принимают черную лисичку за старую, почерневшую желтую. Но это совсем другой гриб. У него нет классической шляпки на ножке — вместо этого воронкообразная труба, похожая на кулек или рожок. Цвет — от темно-серого до почти черного. Нижняя сторона не с пластинками, а морщинистая, с пепельным налетом от спор. Мякоть тонкая, хрупкая, почти невесомая.

При этом съедобна только верхняя воронкообразная часть — грубую ножку перед готовкой лучше удалить.

«Важно не спутать черную лисичку с ложной трюфельной губкой, которая растет в тех же местах. Ложные грибы имеют более рыхлую структуру и неприятный запах. Если сомневаетесь — лучше не берите», — предупреждает Александр Чуканов.

Почему их ценят

Черные лисички не хвастаются мясистостью. Их главное богатство — вкус и аромат. При сушке они начинают пахнуть черносливом, фундуком, иногда трюфелем. В жареном виде появляются карамельные нотки. Из них готовят ароматные соусы к мясу, добавляют в супы и даже делают хрустящие чипсы.

Самый лучший способ заготовки — сушка. Высушенные грибы можно размолоть в порошок, и получится приправа, которой позавидуют рестораторы.

Когда собирать

Массово черные лисички появляются в июле-августе. При влажной погоде и холодных ночах могут расти и в сентябре. Главное правило: не бояться черного цвета. Если в лесу попался темный рожок, растущий из земли, стоит присмотреться. И обязательно запомнить место — на следующий год грибы вырастут там же.

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