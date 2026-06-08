Грибной куш в Подмосковье: миколог Комиссаров назвал лучшие направления для сбора подосиновиков

Июньские леса Подмосковья уже дарят первые грибные трофеи. Миколог Никита Комиссаров раскрыл секреты «тихой охоты» на подосиновики. Вопреки мифам, эти красавцы лезут не под каждую осину. Главное — не шастать по чащобам, а искать опушки и хорошо прогретые поляны. А самые уловистые электрички — на Савеловском, Белорусском и Курском направлениях. Об этом сообщает REGIONS .

Сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ Никита Комиссаров рассказал, когда и где в Московской области собирать подосиновики. Первые ранние грибы появляются уже с середины июня, но основная волна стартует с середины июля и длится до сентября. Август — самый мясной месяц.

Лучше всего искать подосиновики на опушках осинников, а не в глухих, заросших папоротником дебрях. Грибы любят свет и прогреваемую солнцем почву. Традиционно самыми урожайными направлениями считаются Савеловское, Белорусское и Курское. Из электричек — выбирайте те, что уходят в лесную глушь, а не в коттеджные поселки.

У настоящего подосиновика мякоть белая и на срезе быстро темнеет — синеет, чернеет или фиолетовеет. А вот желчный гриб (горчак) имеет розовеющую мякоть и сетчатый рисунок на ножке. Одна его шляпка способна испортить всё блюдо горьким привкусом. Комиссаров напоминает о безопасности: собирайте только знакомые грибы, обходите свалки и обочины трасс. В лес берите заряженный телефон и воду.

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