Четыре часа в воздухе: медики вытаскивали пациента с «того света» во время полета на вертолете

Ночной вылет, низкая облачность и почти четыре часа в небе — такие условия не остановили бригаду Центра медицины катастроф ХМАО. Как сообщает ugra-news.ru , медики отправились в село Няксимволь Березовского района, где 55-летнему мужчине срочно потребовалась помощь. Пациента с инсультом стабилизировали прямо на борту и доставили в больницу Нягани.

Сигнал тревоги поступил в Центр медицины катастроф, когда за окнами уже сгустилась поздняя ночь. На другом конце маршрута — в отдаленном селе Няксимволь — находился 55-летний мужчина с признаками инсульта средней степени тяжести. Врачи знают: при таком диагнозе счет идет на часы, и промедление может стоить пациенту не только здоровья, но и жизни.

Однако погода диктовала свои условия. Низкая облачность и плохая видимость делали вылет рискованным. Но оставлять человека без помощи было нельзя.

На задание отправилась команда профессионалов: фельдшеры Татьяна Кочунова, Михаил Каблуденко и водитель Сергей Мелентьев. Маршрут предстоял непростой: Березово — Няксимволь — Нягань — Березово. Каждый километр этого пути требовал от экипажа максимальной концентрации. Темнота, клочья облаков, мешающие обзору, и усталость — все это оставалось за бортом, пока внутри вертолета шла борьба за человеческую жизнь.

Фельдшеры не ждали прибытия в больницу. Вся необходимая терапия была проведена прямо на борту. Медики действовали четко и слаженно, как в операционной, только вместо стен — тесный салон летательного аппарата, а вместо тишины — гул винтов.

Когда вертолет приземлился в Нягани, пациент находился уже в стабильном состоянии. Его немедленно госпитализировали в неврологическое отделение Окружной клинической больницы.