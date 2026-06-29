Чудо среди деревьев: священник объяснил феномен лесной иконы в Балашихе на фоне споров

В лесополосе Балашихи на стволе живого дерева появился портрет Божьей Матери с младенцем. Местные жители разделились во мнениях: одни восхитились работой, другие сочли ее неуместной. Священник Стахий Колотвин в беседе с REGIONS объяснил, что подобное творчество — часть многовековой традиции, а не акт кощунства.

Неизвестный художник выбрал необычный холст для своего произведения — ствол дерева в лесном массиве Балашихи, неподалеку от улицы Твардовского. На коре появился лик Пресвятой Богородицы с младенцем Иисусом, выполненный в традиционном православном стиле. Новость быстро разлетелась по местным пабликам и вызвала споры.

Чтобы поставить точку в дискуссии, корреспонденты обратились к православному миссионеру, священнику Стахию Колотвину. Тот, изучив изображение, подтвердил: на дереве действительно запечатлен образ Богородицы. Исполнение, конечно, далеко от канонов иконописи, но в самой идее нет ничего греховного.

Священник напомнил, что на Руси веками существовала традиция устанавливать поклонные кресты и вешать иконы на придорожные деревья. Путники останавливались у них, молились и просили благословения в дорогу. И это было нормой. Современное неприятие таких проявлений, по мнению Колотвина, — отголосок советского прошлого, когда религию загоняли в стены храмов и квартир. Сегодня любое неформальное присутствие христианских символов в общественном пространстве кажется кому-то странным.

При этом священнослужитель подчеркнул важный нюанс: место имеет значение. Если бы портрет появился на гнилом сухостое или у общественного туалета — можно было бы говорить о неуважении. Но чистый подмосковный лес — иное дело.

Кроме того, встреча с образом Богородицы среди деревьев способна успокоить человека, заставить задуматься или даже удержать от необдуманного шага. Колотвин напомнил, что даже преподобный Сергий Радонежский, придя на холм Маковица, первым делом разместил икону на дереве, не имея возможности построить полноценную церковь.

В итоге священник призвал балашихинцев не искать недостатки в живописи, а оценить искреннее желание художника поделиться верой с окружающими.