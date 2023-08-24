«Чуть шепелявил и много улыбался»: мать рассказала о трагической судьбе сына

Марина Марченко из Удмуртии может вполне написать роман о своей жизни. Сперва муж изменил ей с сестрой, а потом, после развода, у нее забрали сына. Ее мальчик по недомыслию попал в тюрьму и погиб на передовой.

Сын Марины Стас расстался с матерью, когда ему было восемь. По словам женщины, при разводе бывший муж оставил ей лишь дочь. Но Марченко навещала ребенка.

«День рождения или какой-то праздник — если не подарок, то деньги. Одно время сын жил в Москве и снимал квартиру. Я узнала, что у них не хватает семь тысяч на аренду. Он так тихонечко, так жалобно: «Помоги, пожалуйста». Как же мне ему не дать?» — рассказывает Марина, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Женщина старалась делать все ради того, чтобы сын с ней общался. Несмотря на жизнь на расстоянии и не очень близкие отношения, все к этому шло.

«Наконец, когда Стас уже сходил в армию, я ему объяснила, что мы с отцом развелись из-за его измены. Он меня простил и все время мне с улыбкой говорил: «Мама, будет все хорошо». Навсегда запомню его голос, как он еще чуть-чуть шепелявил и все время улыбался. Очень жалко, что не вернуть теперь наших мальчиков», — плачет мать.

Связавшись с плохой компанией, Стас попал в колонию. Марченко очень переживала за сына и еще до суда в СИЗО писала ему письма, а он — ей.

«Душа тогда разрывалась. Было еще внутри у меня какое-то страшное переживание, что я его больше никогда не увижу. Не знаю — материнское чувство, видимо. Теперь понимаю, что заранее, за несколько месяцев очень чувствуется беда. Было вечное беспокойство, плохие сны, бессонница», — вспоминает женщина.

Так и вышло: Стас погиб на СВО спустя несколько месяцев. Единственное, что утешает мать — сын отправился на фронт добровольно.

Ранее мы рассказывали, почему Марченко посадили в тюрьму.