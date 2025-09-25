Дачникам озвучили крупные штрафы за осенние нарушения

С наступлением осени дачников ожидают проверки и штрафы за распространенные нарушения. Об этом заявила профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина. Ее слова приводит «Лента.ру» .

Осенний период приносит дачникам не только сбор урожая, но и риск финансовых взысканий. Как пояснила экономист Надежда Капустина, контролирующие органы традиционно начинают проверки соблюдения правил на садовых участках.

Наиболее распространенное нарушение — сжигание растительных остатков, за которое предусмотрены штрафы от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Эксперт подчеркивает, что дым от костров содержит опасные для здоровья вещества, и рекомендует альтернативные методы утилизации: компостирование или использование измельченных отходов как удобрения.

Также осенью выявляются самовольные постройки, возведенные в течение лета. В таких случаях владельцам грозит не только штраф до 5 тыс. руб., но и требование демонтировать сооружение за свой счет.

