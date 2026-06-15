Дата рождения убивает? Ученые выяснили, кто рискует получить инсульт в два раза чаще

Ваш год рождения может стать приговором. Ученые Ратгерского университета проанализировали 225 тысяч случаев инсульта и выяснили: люди, родившиеся в 1965-1974 годах, получают кровоизлияние в мозг в два раза чаще, чем те, кто появился на свет в 1945-1954-м. Абсолютный антирекорд — у поколения старше 1945 года. Причина — не мистика, а ошибки медицины и образа жизни. Об этом сообщает KP.RU.

Профессор Джон Б. Костис из Ратгерского университета опубликовал результаты исследования. Объяснение парадокса простое, но пугающее. Гиполипидемические препараты (статины) и антигипертензивная терапия появились только после середины 1940-х. Те, кто родился раньше, не получили своевременной защиты. Вторая причина — с 1960-х годов в мире взлетели показатели ожирения и диабета.

Это прямой путь к сердечно-сосудистым заболеваниям и инсультам. Третья — люди перестали слушать врачей. Самолечение, отказ от прописанных лекарств и поиск «оздоровления» в интернете сводят на нет достижения медицины.

Таким образом, парадокс: люди 60-70 лет (рожденные в 1945-1954) оказались в выигрыше — у них самая низкая частота инсультов. А вот те, кому за 72 (до 1945) и поколение 40-55 лет (1965-1974) — в зоне максимального риска. Первым не помогла медицина, вторым помешал образ жизни.

Инсульт входит в тройку главных причин смертности в мире. Ежегодно он уносит 6-7 миллионов жизней, а заболевает до 12 миллионов человек. Каждые полторы минуты у кого-то на планете случается удар.

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