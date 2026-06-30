«Дедушка ездил только в магазин»: эксперт назвал семь фраз, после которых надо бежать от продавца

Руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Княжев в беседе с REGIONS перечислил главные сигналы, которые должны заставить покупателя подержанной машины немедленно отказаться от сделки. По его оценке, девяносто процентов проблем можно выявить еще до покупки, если знать, куда смотреть.

Осмотр кузова эксперт советует проводить исключительно при дневном свете, обращая внимание на неравномерные зазоры и шершавые участки краски — верные признаки ремонта. Салон способен выдать скрученный пробег: стертые до основания руль и накладки педалей при заявленных восьмидесяти тысячах километров означают прямой обман. Запах сырости, плесени или чересчур агрессивный аромат освежителя, а также грязные подтеки на вытянутых до упора ремнях безопасности почти гарантированно указывают на утопленника. Двигатель должен запускаться на холодную без стуков и дыма, а коробка — переключаться плавно и без хруста.

Княжев подчеркнул, что самая частая ошибка — ограничиваться внешним осмотром, тогда как семьдесят процентов скрытых дефектов проявляются именно в движении. Пятнадцатиминутный тест-драйв по разным дорогам он называет обязательным. Тем, кто не уверен в своих знаниях, рекомендуются выездная экспертиза за 4,5–7 тысяч рублей и проверка через онлайн-сервисы, что в сумме укладывается в 2,7–3 тысячи, тогда как пропущенный ремонт способен обойтись в сотни тысяч.

Отдельно эксперт остановился на тактике перекупов. Профессиональных перепродавцов, по его словам, выдают фотографии с разных локаций, неспособность ответить на вопросы об обслуживании, спешка, короткие сроки владения у предыдущих хозяев в ПТС и неудобное место встречи. Он рекомендует при малейших подозрениях прекращать общение.

Главными же словесными маркерами обмана Княжев считает легенды о «дедушке, ездившем только в магазин», уверения в идеальном состоянии небитой машины старше пятнадцати лет, декларацию честного пробега без документального подтверждения, а также спешку и давление в духе «завтра уже продам». Эксперт резюмировал, что автомобиль в идеале по цене ниже рынка не существует, а за каждым таким предложением стоит либо скрытый дефект, либо криминальная история, либо грамотный маркетинг.