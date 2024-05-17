Демонстрационный экзамен в рамках ГИА проводится для подмосковных студентов

В ходе экзамена для выпускников создают те условия, с которыми они столкнуться в своей профессии. Он пройдет в мастерских с современным профессиональным оборудованием. Так, студентам, которые проходят обучение по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», предстоит выполнить техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей, техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей и не только. Их работу будут оценивать независимые эксперты из сторонних образовательных организаций и партнеры-работодатели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.