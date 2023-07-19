Раздражение и неприятный запах: как неправильный уход может сказаться на здоровье интимной зоны

Тело человека имеет свой индивидуальный запах. Но из-за неправильного ухода он может стать ярко выраженным и даже отталкивающим для окружающих. Это касается, в том числе, и интимной зоны. Разбираемся, как ухаживать за ней правильно.

«Важно не только соблюдать интимную гигиену, но также правильно это делать. В частности, подмывать теплой водой необходимо только внешнюю часть половых органов. Не нужно делать спринцевание. Это может нарушить микрофлору и уничтожить полезные бактерии. Это может снизить иммунитет и вызвать воспаления и заболевания», – рассказывает врач-гинеколог Елена Томлина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, подмываться необходимо дважды день, а во время менструации даже чаще. Средства для интимной гигиены необходимо выбирать без искусственных компонентов, отдушек и агрессивных веществ, которые могут вызвать раздражение, сухость и аллергию.

«Также для подмывания не стоит использовать гель для душа или мыло. Помимо этого, благоприятно скажется на здоровье половых органов сон без нижнего белья», – уточнила эксперт.

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