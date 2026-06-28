Депутат Толмачев рассказал о ключевых направлениях нацпроекта «Молодежь и дети»

Национальный проект «Молодежь и дети», рассчитанный до 2030 года, представляет собой комплексную систему, охватывающую все сферы, касающиеся молодых россиян. Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал о главных механизмах и целях масштабной программы, а также о том, какие изменения ждут систему образования и рынок труда в ближайшие годы.

Образование, семья и работа — в фокусе нацпроекта

По словам парламентария, нацпроект «Молодежь и дети» представляет собой комплексную систему, которая совершенствует, развивает и модернизирует все сферы, касающиеся молодежи.

«Что беспокоит молодых людей в этом возрасте? Образование, создание семьи и трудоустройство. Именно эти направления в фокусе нацпроекта», — заявил Толмачев.

Главные механизмы, по его словам, — федеральный проект «Профессионалитет», который помогает получить желаемую специальность и найти работу по ней, выстраивает карьерную траекторию, а также программа «Больше, чем работа», благодаря которой школьники и студенты проходят практики и стажировки.

Инфраструктура и кадры

Мероприятия нацпроекта также включают обновление материальной базы и инфраструктуры вузов. Строятся новые кампусы и учебные корпуса, ремонтируются уже существующие, оснащаются современные лаборатории.

«Но главное в любом деле — это люди, поэтому в нацпроект включили направление „Педагоги и наставники“: оно создано для профессиональной переподготовки и постоянного повышения квалификации, привлечения талантливых преподавателей и организации для них комфортных условий труда и жизни, развития института наставничества», — отметил депутат.

Толмачев добавил, что не только нацпроект, но и другие государственные механизмы действуют в этих направлениях. В преддверии Дня молодежи приняли в первом чтении законопроект об оплачиваемой стажировке на срок до полугода для студентов и выпускников вузов, а ранее — закон о вознаграждении наставнического труда.

Связь образования и рынка труда

Отвечая на вопрос о результатах, которые могут оказать наиболее заметное влияние на рынок труда, Толмачев подчеркнул, что в сумме нацпроект поможет подготовить больше высококлассных специалистов востребованных профилей и сбалансировать предложение и спрос в экономике.

«Можно сказать, что нацпроект отвечает поставленной Президентом России Владимиром Путиным задаче об обеспечении технологического суверенитета нашей страны. Нацпроект не просто комплекс разнообразных программ, это целостный механизм по созданию пространства для всестороннего развития каждого ребенка, подростка, молодого человека», — заявил депутат.

Ключевым инструментом для связи образования и работодателей он назвал федеральный проект «Профессионалитет».

«Он выстраивает мосты между студентами и между работодателями. Его цель — организовать плавный и логичный переход от одного жизненного этапа к другому, от роли ученика к роли профессионала, чей вклад в развитие экономики, науки, техники будет весомым», — пояснил Толмачев.

Проект ориентирован на решение задач реального сектора экономики. Среди партнеров — крупнейшие игроки и государственные компании, такие как Росатом и Ростех. Колледж и предприятие совместно разрабатывают учебную программу, и студент учится в условиях настоящего производства.

«В результате промышленность приобретает молодого сотрудника, который вооружен необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками. Студент получает ясную жизненную перспективу, возможность карьерного роста и развития, финансовую устойчивость и социальное обеспечение. Колледж работает по практикоориентированным программам и получает максимальные показатели трудоустройства выпускников», — добавил парламентарий.

Цифровизация и искусственный интеллект

Говоря о роли цифровых технологий, Толмачев отметил, что искусственный интеллект сегодня — прикладной инструмент для производства и образования.

«Отказываться от него нельзя, это путь к стагнации и отставанию от других страны, лишение себя конкурентного преимущества. Однако его нужно рассматривать исключительно как инструмент для решения задач, подспорье, предмет, а не волшебного джинна, который все сделает за человека», — подчеркнул депутат.

Цифровые технологии, по его словам, — это пространство для работы и для будущей технологической гонки. Образовательные программы школ уже включают в себя современный инструментарий, в колледжах и вузах появляются новые специальности, отражающие спектр задач реального сектора экономики и ИТ. Современные образовательные платформы, такие как ФГИС «Моя школа» и московский проект «МЭШ», уже давно включены в архитектуру образования, создавая единую цифровую образовательную среду и обеспечивая равный доступ к технологиям для всех школьников.

Риски и вызовы

На вопрос о рисках Толмачев ответил: «Главных вызовов два: неравномерный доступ к технологиям и предоставление ИИ тех задач и обязанностей, которые должны оставаться правом и привилегией человека. Главное из них — принятие решений на основе подготовленных искусственным интеллектом данных. Навык принятия решений нужно развивать, и современное образование этому также учит».

Поддержка талантов

В рамках нацпроекта действуют сразу несколько направлений в поддержку юных талантов — не только творческих, но и исследовательских и прикладных. Творческие конкурсы федерального масштаба, всероссийские олимпиады, мероприятия проекта «Таврида.арт», включенные в федеральный проект «Россия — страна возможностей», академия индустрий, творческие мастерские — сотни вариантов на выбор.

«Система выстроена максимально эффективно. Цифровые инструменты для подачи заявок на участие, подготовки и презентации проектов обеспечивают равный доступ для всех ребят в стране. Информация о конкурсах и олимпиадах как никогда близка — нужен только телефон, планшет или ноутбук. Наставники, кураторы, сообщества поддержки — все необходимое продумано государством и предоставлено молодежи. Главное — желание участвовать и вера в свои силы», — отметил Толмачев.

Региональная инфраструктура

Программа «Регион для молодых» ставит своей целью обновление молодежной инфраструктуры в разных республиках, краях и областях.

«Суть в том, чтобы ребята независимо от места жительства имели доступ к лучшим программам, проектам, мероприятиям, событиям не только онлайн, но и офлайн. Чтобы не только в каком-то одном регионе были комфортные и современные центры, „третьи места“ для молодежи, но и в любом уголке страны. Благодаря нацпроекту к 2030 году откроются более 500 новых или обновленных пространств, где будут современные медиастудии, коворкинги, творческие мастерские — конечно же, со всем необходимым оборудованием, а главное, подготовленными сотрудниками», — пояснил депутат.

Ключевые проекты до 2030 года

Среди ключевых инфраструктурных проектов Толмачев назвал развитие цифровой инфраструктуры, организацию молодежных центров, строительство кампусов и учебных корпусов, создание центров карьеры в вузах (их число должно превысить 230 единиц) и развитие площадок инженерного профиля — передовых инженерных школ, «Кванториумов», «Точек роста».

Показатели эффективности

В первую очередь об эффективности, по мнению депутата, скажут числа: чем больше появится образовательных площадок, молодежных центров и лабораторий, тем больше школьников, студентов, молодых специалистов получат знания и опыт. В идеале охват учащихся — 100 процентов.