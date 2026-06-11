Дешевле Сочи и Крыма: россияне нашли бюджетное направление для отдыха на море

Для жителей Ямала, мечтающих о море после долгой зимы, Абхазия в 2026 году становится реальной альтернативой перегретым российским курортам. Цены здесь заметно ниже, виза не нужна, а с 1 июля из Екатеринбурга запускаются прямые рейсы в Сухум. Интернет-издание «Ямал-Медиа» выяснило, сколько стоят билеты, жилье и какие документы потребуются для поездки с детьми.

Не Сочи единым: почему ямальцы смотрят на Абхазию

Долгая зима на Ямале заставляет планировать отпуск особенно тщательно. Хочется моря, солнца и при этом не разориться. Традиционные Сочи и Крым в последние сезоны заметно подорожали, и тут на сцене появляется Абхазия — близкая, понятная и очень доступная.

Отсутствие визы, короткий перелет и цены, которые приятно удивляют, делают это направление все более популярным. Особенно для семей с детьми, где каждая копейка на счету.

Прямые рейсы из Екатеринбурга: что известно

Главная новость для планирующих отпуск — с 1 июля из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) стартуют прямые рейсы в столицу Абхазии, город Сухум. Полеты будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

Время в пути — 3 часа 40 минут. Вылет из Кольцово в 10:50, прибытие в Сухум — в 13:30 по местному времени.

Цены на билеты уже известны. По состоянию на 11 июня самый дешевый билет на 1 июля стоил 16 070 рублей. На некоторые даты в июле можно улететь за 14 660 рублей, а во второй половине августа цены стартуют от 13 165 рублей. Важный нюанс: стоимость постоянно обновляется, и билеты могут подорожать даже в течение одного дня.

Как добраться ямальцам

Для жителей Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска оптимальный маршрут выглядит так: сначала долететь до Екатеринбурга или Москвы, а затем пересесть на прямой рейс в Сухум.

Альтернативный вариант — долететь до Сочи. Оттуда до границы с Абхазией всего 12 километров. Пересечь границу можно на автомобиле, поезде или электричке.

Прямые рейсы в Сухум также выполняются из Москвы (от 14 342 рублей в июне-июле и от 9 527 рублей в августе), Ханты-Мансийска (от 11 797 рублей), Нижнего Новгорода и Уфы. Из Санкт-Петербурга прямого сообщения пока нет.

Документы для въезда: важное обновление для родителей

Гражданам России виза в Абхазию не требуется. Достаточно внутреннего или заграничного паспорта. А вот с детьми ситуация немного запутаннее, и здесь важно понимать актуальные правила.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян разъяснил ситуацию. Детям до 14 лет для поездки в Абхазию достаточно свидетельства о рождении. Главное условие — на документе должен стоять штамп о гражданстве РФ, который можно получить в любом МФЦ при предъявлении паспортов родителей.

Почему возникает путаница? Дело в том, что с 20 января 2026 года вступили в силу поправки, требующие загранпаспорт для детей при поездках в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Эта устаревшая информация до сих пор гуляет по интернету.

Однако 1 апреля 2026 года президент России подписал специальное указание, которое вернуло возможность въезда детей до 14 лет в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождению. Это временное послабление действует до 31 декабря 2027 года.

Таким образом, сегодня загранпаспорт ребенку до 14 лет не обязателен. Но даже если родители его оформили, оригинал свидетельства о рождении необходимо иметь при себе. Для детей старше 14 лет требуется паспорт (российский или заграничный), а также свидетельство о рождении.

Цены в Абхазии: жилье и продукты

Главный козырь Абхазии — доступное жилье. В среднем ночь в гостевом доме обходится в 1500-4000 рублей. При бронировании на несколько дней цена становится еще приятнее. Например, на сервисе «Яндекс.Путешествия» можно найти номер на двоих в Гагре на неделю (6 ночей) в июне за 7200 рублей.

При выборе жилья стоит учитывать локацию. В небольших поселках (Алахадзы, Цандрипш, Гудаута) тихо и малолюдно, но хуже работает инфраструктура: мало кафе и магазинов, возможны перебои с интернетом и водой. В крупных курортах — Гагре, Пицунде, Сухуме — выбор жилья и развлечений шире, но и цены выше.

Местные продукты — сезонные овощи, фрукты, мед, сыры — стоят дешевле, чем в России. Экономным путешественникам стоит закупаться на рынках. Важный нюанс: карты там не принимают, нужны наличные. Обычные российские рубли.

Цены на остальные товары в магазинах такие же, как в среднем по России.

Какой курорт выбрать: гид по городам

Абхазия разная, и каждый курорт подходит для своего типа отдыха: