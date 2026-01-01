Девушка окунула лицо в майонез для новогоднего челленджа и получила химический ожог

Россиянка решила создать оригинальное новогоднее видео для социальных сетей и окунула лицо в тарелку с майонезным салатом. Видео опубликовал телеграм-канал Baza. Результат необычного челленджа в буквальном смысле оказался «на лице».

После того, как девушка смыла майонез с кожи, она обнаружила на лице красные пятна, похожие на сильное раздражение или ожог. Первая помощь в виде приема антигистаминных препаратов и наложения холодных компрессов не дала ожидаемого эффекта — реакция была слишком интенсивной.

По словам самой россиянки, состояние кожи удалось улучшить только с помощью геля, содержащего сок алоэ вера.

Специалисты предполагают, что такую агрессивную реакцию, схожую с химическим ожогом, скорее всего, вызвал уксус, который является одним из ключевых компонентов традиционного майонезного соуса.

Комментаторы уверены, что кислотное воздействие уксуса на чувствительную кожу лица при длительном контакте и привело к травме.

Ранее сообщалось, что новогодний челлендж с тайными подарками обернулся для россиян ловушкой.