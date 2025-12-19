Не верьте тайным Сантам: новогодний челлендж превратился в ловушку для доверчивых

В социальных сетях активизировались мошенники, использующие в своих целях популярный новогодний онлайн-челлендж «Тайный Санта». Об этом ТАСС сообщила куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее информации, злоумышленники рассылают предложения об участии в обмене подарками, часто адресуя их одиноким людям. Базовая схема предполагает прямой обман: мошенник предлагает взаимно купить подарки детям, получает ваш подарок и прекращает общение. Более сложная схема предполагает создание фейковых сообществ, где участникам предлагают внести небольшой страховой взнос в общий фонд для анонимного обмена подарками. Когда в таком фонде накапливается значительная сумма, организаторы вместе с сообществом исчезают.

Эксперт отмечает, что мошенники действуют аккуратно, чтобы не вызывать подозрений на начальном этапе, и используют естественное желание людей участвовать в праздничных активностях.

Ранее сообщалось, как новые правила изменят цены на смартфоны и технику.