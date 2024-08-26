ЕС может поставить Киеву новые системы ПВО

Министры иностранных дел и обороны ЕС на неофициальной встрече в Брюсселе 29-30 августа обсудят возможность поставок Киеву новых средств противовоздушной обороны. Как сообщил в соцсети X руководитель евродипломатии Жозеп Боррель, данное обсуждение связано с «воздушными ударами» России.

«Россия вновь нанесла массированные воздушные удары по украинской инфраструктуре, включая гидроэлектростанции. Украине нужно ПВО немедленно», - заявил Боррель.

Он также сообщил, что в обсуждении данного вопроса будет принимать участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Также чиновник в очередной раз выступил за снятие всех ограничений на удары с использованием произведенного на Западе оружия по территории России.

Ранее сообщалось о том, что украинцы в Курской области ударили из танков по автомобилю, в котором находились мирные жители. Чтобы сохранить свои жизни людям пришлось спасаться бегством, но их стали преследовать беспилотники.