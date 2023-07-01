«Долго был пропавшим без вести»: молодой парень погиб в селе, где нацисты жестоко издевались над пленными

Много ребят погибло в боях за Малую Рогань. Как точно подметила мама одного из полегших там разведчиков, не зря автозамена предлагает слово «погань». Матери пропавших без вести солдат, пока искали сыновей, стали едва ли не историками и краеведами. Но сыновей им вернуть не удалось.

Вечного покоя и светлой памяти всем погибшим желает Юлия Иванова, которая потеряла на спецоперации сына Никиту. Парень хотел иметь жетон с надписью: «Выше нас только звезды», но не вышло. Теперь эта фраза будет выбита на могильном камне 20-летнего бойца.

Никита Иванов из города Дно Псковской области с детства был активным парнем. Вовсе не паинькой и не заучкой, но все же настоящим другом, активистом и блестящим баскетболистом. Видимо, подспудно в нем всегда жила мечта служить Родине, поэтому Никита бросил университет после первого курса, взял академотпуск, да так и не вернулся в альма-матер.

«Сын решил пойти в армию в ноябре 2020 года, и потом остался, продлевая контракт. Перед началом спецоперации ребят отправили на учения в Курск. Там местные жители очень хорошо встречали ребят, носили им домашнюю еду и благословляли», — рассказывает Юлия корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С началом СВО войска двинулись на Украину. Иванов стал разведчиком, и много о своей работе не рассказывал. В последний раз Юлия слышала голос сына и видела его по видеосвязи 23 марта.

«Он был такой красивый и родной. Передавал приветы. Убеждал, что все нормально, что обязательно вернется домой. Никита сдержал свое обещание, но не так, как все ожидали», — вздыхает Иванова.

По словам женщины, ее сын после этого пропал, и никто не мог сказать, что с ним, в течение 2,5 месяцев. Мамы пропавших в конце марта разведчиков объединились и начали собирать информацию. В итоге они решили, что их сыновья погибли в боях за село Малая Рогань в Харьковской области. Этот населенный пункт стал известен общественности после того, как нацисты жестоко издевались там над российскими военнопленными.

Как в итоге Юлия узнала о гибели сына, читайте здесь.