Дом мечты за 10 миллионов оказался бойней: семейная пара купила жилье, где убили трех человек

Семейная пара из Австралии нашла дом мечты в отдаленном районе Квинсленда. Огромное жилье стоило всего 193 тысячи австралийских долларов (9,7 млн рублей). Супруги быстро оформили сделку, а потом случайно раскрыли жуткую тайну: в этом доме убили трех человек. Прежние владельцы расстреляли полицейских и соседа, а потом сами погибли в перестрелке. Об этом сообщает Lenta.ru.

Супруги (их имена не раскрываются) увидели объявление о продаже просторного дома по бросовой цене. Не раздумывая, купили. А после сделки узнали шокирующую историю. В декабре 2022 года предыдущие хозяева — Гарет Трейн, его брат Натаниэль и жена Стейси — были одержимы конспирологией и радикальными религиозными учениями.

Когда полицейские приехали проверить состояние здоровья некоего человека, Трейны открыли огонь. Два стража порядка погибли на месте. Затем убийцы застрелили соседа, который подошел к дому узнать, что случилось. Власти окружили здание, и после нескольких часов перестрелки ликвидировали всех троих преступников.

Родные жертв и полиция хотели выкупить дом и сделать на его месте мемориал. Но сделка сорвалась в 2025 году. Тогда сын убийц Эйден Трейн выставил недвижимость на продажу по сильно заниженной цене. Новые владельцы ничего не знали о трагедии. Теперь родственники погибших добиваются, чтобы дом выкупили и превратили в место памяти.

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