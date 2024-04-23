Досрочный период сдачи ОГЭ стартовал в Подмосковье

Четыре девятиклассника из Красногорска, Балашихи, Звездного и Лосино-Петровского городских округов написали экзамен по математике в рамках досрочного периода сдачи ОГЭ. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Отмечается, что экзаменационные пункты были организованы в Красногорске и Лосино-Петровском городском округе. Экзамен по математике длился 3 часа 55 минут. Результаты ОГЭ станут известны не позднее 6 мая, их можно будет узнать на официальном портале.

Примечательно, что следующий досрочный экзамен состоится уже в пятницу, школьники напишут работу по русскому языку.

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