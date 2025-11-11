Дубна заботится о героях: стартовали совместные проекты медиков и ветеранов СВО
Фото: [Администрация г.о. Дубна]
В Дубне продолжаются мероприятия по адаптации ветеранов специальной военной операции (СВО). Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов встретился с военнослужащими и членами их семей, чтобы обсудить вопросы медицинской помощи и совместные проекты с участием Ассоциации ветеранов СВО.
Стороны договорились о проведении диспансеризации для ветеранов, а также организации совместных уроков по тактической медицине для студентов дубненских колледжей. Особое внимание уделялось психологической поддержке ветеранов и их семей.
Глава округа Максим Тихомиров подчеркнул, что адаптация ветеранов остается в числе приоритетных задач.
«Моя команда уже провела для них несколько экскурсий на предприятия города, которые готовы предоставить рабочие места. Мы провели встречи с медико-санитарной частью №9, а теперь и с администрацией Дубненской больницы. Обещаю сделать все, чтобы наши бойцы как можно скорее вернулись к комфортной жизни в обществе», — добавил он.