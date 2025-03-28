Вице-президент США обвинил Данию в неспособности защитить Гренландию

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс высказал упрек властям Дании из-за того, что те не сумели добиться нужных военных расходов, которые необходимы для защиты Гренландии от угроз и для поддержания базы США. Об этом сообщило РИА Новости.

По мнению Вэнса, Дания не успевает и не выделяет необходимый объем военных расходов, дабы содержать американскую базу и войска, а еще защищать жителей острова от большего количества «очень агрессивных вторжений». Вице-президент также сказал, что за минувшие 20 лет у Копенгагена так и не получилось совершить шаги, которые необходимы для обеспечения безопасности Гренландии.

При этом по словам политика, Штаты уважают самоопределение жителей самого большого в мире острова, но под защитой США они будут чувствовать себя комфортней.

«Россия, Китай и другие заинтересованы в морских путях Арктики и минералах», — озвучил Вэнс официальную позицию американской стороны.

Кроме того, он «перевел» слова президента Штатов Дональда Трампа, высказавшегося о том, что Гренландия в итоге станет американской. По заверению Вэнса, их надо понимать в качестве предупреждения о том, что остров не находится в безопасности.

«Да, люди Гренландии будут иметь право на самоопределение, мы надеемся, что они будут сотрудничать с нами», — сказал вице-президент.

Также он сообщил о давлении, которое якобы оказывается на данную территорию другими государствами.

«Мы знаем, что Китай заинтересован в этом острове, давил на Гренландию экономически, проводит военные учения, называет себя приарктической страной. Мы видим доказательства тому, что Китай и Россия заинтересованы в Гренландии», — добавил политик.

Также Вэнс сообщил о том, что «космическая база Питтуфик» является одной из частей системы раннего оповещения о ракетной атаке. В случае запуска вражеской ракеты военные отправят эти сведения на материк, после чего произойдет запуск системы ПРО.

Ранее президент России Владимир Путин сказал о том, что Трамп серьезно настроен на присоединение Гренландии к США.