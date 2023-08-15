Двадцать новых автобусов выйдут на маршруты в Подольске

Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Подольск ]

Двадцать новых автобусов малого класса выйдут на маршруты в Подольске в ближайшее время. Работа по обновлению автобусного парка проводится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Так, на дороги выйдут автобусы «ГАЗель City». Они оборудованы тахографом и спутниковой навигацией. В салонах работают кондиционеры, установлены электронные табло.

Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Подольск ] Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Подольск ] Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Подольск ]

Автобусы рассчитаны на 22 пассажира. Их закупили ГК «Автомиг» и «Автомигтранс». Предприятия обслуживают 18 маршрутов, 15 из них — муниципальные.