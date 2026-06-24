Две трети россиян вынуждены работать из отпуска

Сервисы Работа.ру и «Подработка» провели исследование, результаты которого оказались в распоряжении « Газеты.Ru ». Выяснилось, что 67% россиян вынуждены подключаться к рабочим вопросам во время отпуска. 23% опрошенных делают это часто, еще 44% — иногда, и только 33% заявили, что полностью отключаются от работы.

Негативно к такому положению дел относятся 51% респондентов, считая, что отпуск должен быть временем полноценного отдыха. При этом 42% занимают нейтральную позицию и готовы выполнить несколько задач при необходимости, а 8% чувствуют себя комфортно и позитивно относятся к работе даже в отпуске.

Чаще всего нейтральное (45% против 38% женщин) и положительное (9% против 5%) отношение к работе в отпуске демонстрируют мужчины. Женщины, напротив, чаще настаивают на полном отдыхе (55% против 45% мужчин).

Распространена и практика подработки в отпуске: 42% опрошенных сообщили, что брали дополнительную работу в этот период (мужчины чаще женщин — 45% против 39%). По объему времени распределение равномерное: 32% готовы тратить менее 10 часов в неделю, 34% — от 10 до 20 часов, и 34% — более 20 часов.

Главный мотив подработки — финансовый: 68% берут ее ради дополнительного дохода. У 36% не хватает основного заработка, 26% не хотят терять в доходе, а 19% имеют конкретную финансовую цель. Свободное время в отпуске как причину для подработки назвали 28%, развитие навыков — 21%, желание заработать на поездку — 13%, разовую выгодную возможность — 13%, другие причины — 2%.

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