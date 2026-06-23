Новый обман в сети: как мошенники воруют Telegram через сайты АЗС
Газета.ру: мошенники стали создавать фейк-сайты АЗС для кражи Telegram-аккаунтов
Мошенники маскируют фишинговые сайты под сервисы автозаправок и выманивают коды подтверждения, получая доступ к аккаунтам Telegram пользователей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании F6.
В России выявлена новая схема интернет-мошенничества, связанная с поддельными сайтами автозаправочных станций. Злоумышленники используют брендирование известных АЗС, чтобы обманом получить доступ к аккаунтам пользователей Telegram.
Как работает схема обмана
Пользователям предлагают якобы забронировать ограниченный объем топлива без очередей и дополнительных ограничений. Для оформления заявки требуется ввести номер телефона, привязанный к мессенджеру, после чего система запрашивает код подтверждения.
После ввода этого кода злоумышленники получают полный доступ к Telegram-аккаунту жертвы.
Что происходит после взлома
Скомпрометированные учетные записи используются для различных целей: от рассылки мошеннических сообщений контактам владельца до распространения вредоносных ссылок. Также такие аккаунты могут перепродаваться другим киберпреступникам или использоваться для доступа к личной переписке и файлам.
Как злоумышленники привлекают жертв
По данным специалистов по кибербезопасности, мошенники активно используют актуальные инфоповоды и знакомые бренды, чтобы вызвать доверие пользователей. В данном случае они имитируют сайты крупных сетей АЗС, включая те, что работают в разных регионах России.
Рекомендации по защите
Эксперты советуют не вводить коды подтверждения на неизвестных сайтах, включить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и использовать только официальные ресурсы. Также рекомендуется избегать входа в аккаунты через публичные Wi-Fi сети и внимательно проверять адреса сайтов перед вводом личных данных.
В случае подозрения на взлом необходимо срочно завершить все активные сессии и сменить настройки безопасности аккаунта.