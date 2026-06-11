Дыра в защите: названа самая опасная настройка домашнего роутера

В каждом домашнем роутере скрывается настройка, которая делает Wi-Fi уязвимым для взлома. Журналисты издания XDA предупреждают: функция WPS (Wi-Fi Protected Setup), созданная 20 лет назад для быстрого подключения устройств, сегодня превратилась в главную дыру в сетевой безопасности. Хакеры научились взламывать ее за считанные минуты.

Что такое WPS и почему она больше не работает

Примерно 20 лет назад инженеры придумали изящное решение. Чтобы не вводить длинный пароль от Wi-Fi на каждом новом устройстве, достаточно было нажать кнопку на роутере. Технология получила название WPS — Wi-Fi Protected Setup. В 2007 году концепция казалась логичной и безопасной.

Но время не стоит на месте. Редактор портала XDA Танвир Сингх объясняет: то, что было удобно два десятилетия назад, сейчас стало серьезной проблемой.

Как хакеры взламывают домашние сети

Секрет уязвимости кроется в механизме работы WPS. Технология позволяет создавать восьмизначный пин-код, который передает пароль от Wi-Fi новому устройству. Хакеры научились перебирать эти комбинации.

Восемь цифр — это не так много, как кажется. С помощью специальных программ злоумышленники могут подобрать код и получить доступ к домашней сети. А дальше — перехватывать трафик, внедрять вредоносное ПО или использовать подключение для незаконных действий.

К 2026 году WPS полностью устарела

Сингх отмечает, что сегодня большинство современных гаджетов даже не поддерживают WPS. Технология давно не обновлялась и не соответствует нынешним стандартам безопасности. Тем не менее, во многих моделях роутеров эта функция по-прежнему включена по умолчанию.

«Отключение WPS должно быть одним из первых действий, которые вам надо предпринять на новом маршрутизаторе», — подчеркивает специалист.

Инструкция для пользователей

Эксперт рекомендует не откладывать проверку. Для начала стоит найти инструкцию к своему роутеру. Затем зайти в панель управления устройством (обычно через адрес 192.168.0.1 или 192.168.1.1) и отыскать раздел с настройками WPS. Функцию нужно отключить.

После этого Сингх советует сменить пароль от самого роутера (не только от Wi-Fi). Это дополнительная мера, которая перекроет возможные лазейки.