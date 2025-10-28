Экономист объяснил, почему пока не по силам перейти на 4-дневную неделю

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю для всех категорий работников в России в настоящее время невозможен. Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости .

По словам эксперта, для сохранения текущего объема ВВП потребовалось бы повысить производительность труда примерно на 20% либо привлечь около 14 млн дополнительных работников. Без этого, отметил Сафонов, введение сокращенного графика приведет к снижению заработных плат и темпам экономического роста.

Он подчеркнул, что в условиях дефицита кадров особенно сложно будет обеспечить стабильную работу медицинских учреждений, школ и детских садов. Однако некоторые частные компании, по мнению профессора, смогут перейти на четырехдневную неделю без потерь дохода, если оптимизируют процессы и сократят бюрократические издержки.

Сафонов напомнил, что подобные эксперименты уже проводились в других странах. В Испании проект был направлен на снижение безработицы среди молодежи, а в Финляндии — на снижение профессионального выгорания в сфере здравоохранения. Однако оба примера показали, что без дополнительного набора персонала система неустойчива.

