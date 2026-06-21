Экономист раскрыла способы получить максимальную скидку на рынке
Финансист Суслова: начать торговаться на рынке надо с заниженной цены
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Суслова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, какие приемы помогут покупателям добиться выгодной цены на рынке. По словам эксперта, успех переговоров во многом зависит не от настойчивости, а от предварительной подготовки и грамотной стратегии общения с продавцом.
Перед походом на рынок покупателям стоит заранее изучить стоимость интересующего товара в магазинах, на сайтах производителей и маркетплейсах. Это позволит понимать реальную цену и увереннее вести переговоры.
Эксперт рекомендует не совершать покупку сразу. Сначала лучше сравнить предложения нескольких продавцов, оценить уровень цен и определить для себя желаемую стоимость товара, а также максимальную сумму, которую покупатель готов заплатить.
Во время разговора важно внимательно слушать продавца. Любая информация о снижении спроса, старой поставке или скором обновлении ассортимента может стать дополнительным аргументом для обсуждения скидки.
Еще один эффективный прием — начать переговоры с немного более низкой цены, чем та, на которую рассчитывает покупатель. Такой подход создает пространство для дальнейшего торга, однако предложение должно оставаться реалистичным.
По словам специалиста, не менее важно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. Вежливый и аргументированный диалог обычно дает больше шансов на уступки со стороны продавца, чем давление или конфликтное поведение.
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