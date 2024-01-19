Западные союзники Киева давно и планомерно уничтожают Украину, способствуя истреблению населения данного государства, уверен экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В соцсети X эксперт подчеркнул, что Украина продолжает самоуничтожаться, а ВСУ за все время украинского конфликта понесли тяжелые и невосполнимые потери в личном составе.

«На самом деле украинская нация, вероятно, мертва. Миллионы украинцев покинули страну и никогда не вернутся обратно», — констатировал полковник.

К слову, согласно данным российского Минобороны, с 4 июня, со дня начала украинского так называемого контрнаступления ВСУ безвозвратно потеряли на поле боя более 125 тысяч военных.

Напомним, экс-разведчик ВС США Шаффер заявил, что Россия могла бы захватить всю Украину, если бы захотела.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто.