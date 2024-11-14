Седокова намекнула на примирение с Тиммой после заявлений о разводе: выяснилось, какое будущее ждет звездную пару

После заявлений о разводе певица Анна Седокова намекнула на примирение с супругом — баскетболистом Янисом Тиммой. Пара действительно может воссоединиться, но для этого им нужно работать над своими чувствами, сообщила эзотерик Инна Алексеева (Мишина) интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Карты Таро показали гадалке сложную динамику отношений Седоковой и Тиммы, указав на разрушительные намерения, которые могли произойти в их семье.

«Это придает значимость новостям о возможном воссоединении», — отметила Алексеева.

Предсказательница увидела в паре гармонию и единство, но при этом на звезд еще могут влиять прошлые страдания и предательства. Алексеева не исключила стабильности и изобилия в отношениях певицы и баскетболиста, но это потребует внимательного подхода к материнству и семье. Карты показали эзотерику, что Седокову и ее мужа ждут судьбоносные решения, на пути им необходимо набраться терпения — достижение желаемого будет трудозатратным.

Достичь гармонии супруги могут при условии компромиссов, пара нуждается в эмоциональном равновесии и честности. При этом Алексеева заявила о скорости и агрессивности в решениях, принимаемых знаменитостями. Для Седоковой и Тиммы важны общие приятные воспоминания, карты также предвещают им успех и признание.

«Завершает расклад аркан «Влюбленные», подтверждая наличие глубокой связи между супругами. «Император» намекает на восстановление структуры и стабильности, что говорит о возможности успешного воссоединения, если оба партнера готовы работать над своими чувствами», — заключила эзотерик.

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