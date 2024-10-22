В жизнь Седоковой пришла новая любовь: что ждет певицу после развода с баскетболистом Тиммой

Певица Анна Седокова и ее супруг, баскетболист Янис Тимма, разводятся . Пара уже подала заявление на расторжение брака. Свою любовь звездам сохранить не удастся, предсказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

Седокова вышла замуж за баскетболиста в 2020 году. За это время у пары не родилось общих детей, однако у певицы уже есть трое, с которыми Тимма нашел общий язык. Впервые о намерении развестись пара сообщила 7 сентября 2024 года, в октябре было подано заявление. Седокова заявила, что сейчас ей очень сложно, и попросила СМИ оставить ее в покое.

По словам Алексеевой, развод певицы и баскетболиста все-таки состоится, вновь они не сойдутся. Самой же Седоковой эзотерик посоветовала обратить внимание на собственные эмоции и внутренние переживания прежде, чем двигаться вперед. Время, проведенное в раздумьях, поможет знаменитости понять свои истинные желания — найти гармонию и уверенность.

Эзотерик не исключила, что в жизнь Седоковой может прийти новая любовь. Перед этим певице важно объективно рассмотреть старые привязанности, провести честный анализ ситуации и восстановиться.

Грядущие отношения Седоковой могут быть крепкими, основанными на дружбе и взаимопонимании, заключила Алексеева.

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