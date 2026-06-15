Праздник без травм: как безопасно организовать детский день рождения в стиле футбола
Эксперт Халимов: футбольный праздник для детей должен длиться около 1,5 часа
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Футбольные дни рождения набирают популярность: активный формат увлекает детей гораздо сильнее настольных конкурсов. Эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов в беседе с REGIONS рассказал, как правильно организовать такой праздник — от выбора площадки до юридических тонкостей.
Оптимальная длительность активной части, по словам Халимова, — около полутора часов. Дальше дети устают, теряют интерес и ждут стола. Пять-шесть лет: простые эстафеты с мячом. Старше: мини-турнир, пенальти, борьба за медали.
Выбор зависит от погоды. Крытый манеж спасает от дождя и жары. Открытое поле с искусственным покрытием — для теплых дней. Важно уточнить покрытие, наличие раздевалок, питьевой воды и аптечки.
Эксперт советует спрашивать у тренера или аниматора:
- опыт работы с детьми;
- санитарную медкнижку (если контакт с едой).
Любую договоренность лучше закрепить письменно. Договор по статье 779 ГК РФ фиксирует дату, время, программу и стоимость. Это защищает от срыва праздника. Действует и Закон о защите прав потребителей № 2300-1 — при некачественной услуге родитель вправе требовать возврата денег.
Вопрос травм решается заранее. Эксперт советует уточнить, застрахована ли ответственность организатора и кто отвечает за здоровье детей. Разминка, удобная обувь и взрослый с аптечкой снижают риски.
Именная форма, капитанская повязка именинника, кубок и медали для всех участников. Фотограф, музыка, запасной сценарий на случай дождя и легкие перекусы. Из мелочей складывается событие, которое ребенок запомнит надолго.
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