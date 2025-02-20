Маск вслед за Трампом назвал Зеленского диктатором

Основатель SpaceX Илон Маск высказался о политическом векторе Владимира Зеленского, назвал его диктатором и призвал провести на Украине президентские выборы. Свое мнение миллиардер опубликовал в соцсети X.

Предприниматель считает, что Владимир Зеленский должен доказать Украине и всему миру, что не является диктатором. По мнению Маска, сделать это лидер киевского режима может, если проведет честные президентские выборы, которые будут отражать истинную волю народа и его подавляющую гражданскую позицию.

«Либо Зеленский проводит выборы, чтобы доказать, что он представляет волю народа, либо он диктатор», — написал Маск.

Напомним, срок полномочий Зеленского на посту украинского президента истек еще в мае 2024 года, однако он решил не проводить выборы, сославшись на военное положение. В международном сообществе считают, что Зеленский не собирается уходить и будет держаться за власть до последнего. Обратил на это внимание и Дональд Трамп, который в своей публикации в соцсети Truth Social назвал Зеленского диктатором без выборов и указал на низкий рейтинг главы киевского режима.

Ранее к проведению выборов Зеленского призвал американский миллиардер Сакс. Он присоединился к числу критиков, считающих украинца нелегитимным диктатором.