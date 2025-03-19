Раскрыта тактика ВСУ при попытке вторжения в Белгородскую область

ВСУ пользуются бронированными машинами в качестве «такси», когда пытаются попасть из приграничной зоны в Белгородскую область. Об этом сообщили в телеграм-канале «Архангел спецназа».

«Тактика остается прежней. Враг использует бронетехнику как бронетакси для заброски личного состава в лесопосадки рядом с дорогами и населенными пунктами, чтобы закрепиться», — гласит текст появившейся публикации.

Подчеркивается, что после подобных маневров украинские военные предпринимают попытки по вводу обладающих мобильностью групп с использованием бронированных машин, а также багги.

Ранее стало известно, что к попыткам ВСУ прорваться в Белгородскую область может быть причастен Евросоюз.