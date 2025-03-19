Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Инфо24» заявил , что последние попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область могут быть связаны с желанием Владимира Зеленского получить денежную помощь от стран Запада.

Обстрелы Белгородской области и попытка ВСУ туда прорваться, как полагает Литовкин, стали демонстрацией силы со стороны Киева. Это были показательные атаки для Запада, чтобы он не прекращал финансирование Киева и военные поставки.

То есть, по словам Литовкина, вся украинская операция стала удобным пропагандистским инструментом, причем и для Европы, так как в этом заинтересованы правящие элиты. Эксперт считает, что лидеры ЕС будут делать все для продолжения конфликта.

«Они используют русофобию и украинский кризис для достижения собственных внутриполитических целей. Если Зеленский и его камарилья не будут проявлять активность на фронте, то европейская элита быстро потеряет свою власть», — резюмировал Литовкин.

Напомним: минувшей ночью и утром ВСУ предприняли попытки прорыва в Белгородскую область и дважды атаковали приграничье в районе Демидовки. Украинские войска потеряли РСЗО «Град», бронетехнику и не смогли отличиться успехами на миссии, которую, как считают военные эксперты, поручил провернуть Владимир Зеленский. Недавно он признал попытки ВСУ войти в Белгородскую область.

Примечательно, что это случилось после разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.