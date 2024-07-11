Еще более тридцати педагогов получили сертификаты на приобретение жилья в Подмосковье

«Программу соципотеки для педагогических работников мы ввели по инициативе губернатора [Московской области Андрея Воробьева] в 2016 году, чтобы поддержать лучших учителей, обеспечить им комфортные условия для жизни. У нас в регионе собственное жилье по субсидии уже получили более 600 человек, а в этом году сертификаты на социальную ипотеку мы вручаем еще 73 учителям», — рассказал Охрименко.