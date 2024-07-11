Еще более тридцати педагогов получили сертификаты на приобретение жилья в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минобразования МО]
Министр образования Московской области Артем Охрименко вручил сертификаты по программе «Социальная ипотека» еще 33 учителям и молодым педагогам, вручение прошло в Доме правительства Московской области. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
«Программу соципотеки для педагогических работников мы ввели по инициативе губернатора [Московской области Андрея Воробьева] в 2016 году, чтобы поддержать лучших учителей, обеспечить им комфортные условия для жизни. У нас в регионе собственное жилье по субсидии уже получили более 600 человек, а в этом году сертификаты на социальную ипотеку мы вручаем еще 73 учителям», — рассказал Охрименко.
В рамках программы учителям оплачивают стоимость квартиры, им остается платить только проценты по ипотеке. Стать участником могут учителя в возрасте до 50 лет (женщины) и 55 лет (мужчины), а также молодые педагоги в возрасте до 35 лет. О других условиях для получения сертификата можно узнать здесь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.