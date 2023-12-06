Еще одиннадцати юным жителям Подольска вручили паспорта гражданина РФ

Торжественная церемония состоялась накануне. Как отметил глава округа, вручение паспортов всегда проходит в значимые для страны даты. Восемьдесят два года назад 5 декабря произошло одно из важнейших в истории ВОВ сражение — советская армия разгромила фашистов под Москвой.

«В наши дни молодежь помнит и чтит подвиг героев, старается следовать их заветам и проявлять свои лучшие качества», — отметила Артамонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что паспорт является не только символом принадлежности к большой и великой стране, но и документом, получив который подростки в полной мере начинают нести ответственность за свои решения.