Еще семь соглашений о сотрудничестве подписали колледжи Подмосковья и ДНР

Семь колледжей и техникумов Подмосковья подписали соглашения о сотрудничестве с организациями СПО Донецкой народной республики. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Таким образом, Техникум им. С. П. Королева и ВАТ «Холмогорка» будут оказывать поддержку Макеевскому техникуму коммунального хозяйства и быта; Дмитровский техникум и Орехово-Зуевский техникум — Макеевскому техникуму промышленных технологий имени Ф. И. Бачурина; Можайский техникум и Коломенский аграрный колледж — Мариупольскому аграрно-технологическому техникуму; Ногинский техникум — Макеевскому техникуму сервиса и торговли.

Примечательно, что в рамках данного сотрудничества подшефным колледжам окажут помощь при переходе на стандарты российского образования, а также предоставят доступ на платформу «Цифровой колледж Подмосковья».

Ожидается, что благодаря взаимодействию студенты и педагоги с новых территорий получат доступ к электронным учебникам и методическим пособиям, а также смогут приезжать на стажировки и повышать свою квалификацию. Так, всего на сегодняшний день заключено уже десять соглашений между организациями СПО региона и ДНР.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подарки от школьников, сделанные в рамках «Недели добрых дел», уже доставили на Донбасс.