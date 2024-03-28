Этап чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Технологии моды» проходит в Серпухове

Представители различных подмосковных городов, включая Раменское, Балашиху, Ивантеевку и Звенигород сразятся в рамках регионального этапа чемпионата «Профессионалы» Московской области — 2024 по компетенции «Технологии моды» для юниоров. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Примечательно, что первые дни чемпионата прошли под знаком жеребьевки участников, знакомства с рабочим местом и обсуждения конкурсных заданий. Участникам предстоит выполнить Модуль А, который включает в себя создание технического рисунка молодежной женской одежды, а также Модуль Б, где необходимо будет заниматься конструированием, моделированием и изготовлением лекал швейного изделия.

Подчеркнем, что данный чемпионат не только дает возможность молодым специалистам проявить свое мастерство, но и способствует развитию профессиональных навыков в области моды и текстиля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подмосковный Серпухов готовится стать наукоградом.