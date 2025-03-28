Выборы президента на Украине проводить не стоит, пока их не потребуют граждане. Как сообщил ТАСС, подобное мнение во время брифинга в Брюсселе озвучила глава Еврокомиссии Паула Пиньо.

По ее утверждению, главу киевского режима Зеленского избрали «демократически» и, если украинский народ не выступает с требованием проведения выборов, никто другой не должен высказывать подобную инициативу. Таким образом Пиньо по просьбе сотрудников СМИ прокомментировала позицию России, касающуюся нелегитимности Зеленского.

Ранее глава киевского режима, комментируя высказывание спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, назвал его существом с другой планеты.