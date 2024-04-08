Фестиваль науки «Гении Подмосковья» состоялся в Щелковском колледже

Студентка из Долгопрудного стала победителем фестиваля науки «Гении Подмосковья», который прошел в Щелковском колледже. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Так, студентка группы ЭБАС-21 Долгопрудненского Физтех-колледжа Кира Мухина стала победителем, заняв первое место в своей возрастной категории в области технических наук. Кира представила на фестивале проект «Электронная трость (робот-поводырь)».

Отмечается, что ее проект представляет собой уникальное устройство, способное помогать людям с ограниченными возможностями передвижения. Робот-поводырь обладает специальными датчиками, которые помогают определять препятствия на пути и безопасно проводить человека через них. Ожидается, что это инновационное решение может значительно улучшить качество жизни людей с ограничениями и обеспечить им большую независимость.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в настоящее время около двух тысяч учителей требуются в Подмосковье.