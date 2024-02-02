Фестиваль робототехники прошел в подмосковных Луховицах

В Луховицах состоялся второй открытый фестиваль робототехники «Робофест — 2024». Участие в нем приняли четырнадцать команд, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Участников мероприятия поприветствовал глава городского округа Сергей Тимохин. Почетными гостями фестиваля также стали преподаватели и студенты Луховицкого авиационного и Луховицкого аграрно-промышленного техникумов. Они провели для участников мастер-классы, в рамках которых продемонстрировали детям возможность применения передовых технологий в различных областях.

«Робофест — 2024» позволил молодежи городского округа Луховицы проявить свои таланты, а также обменяться знаниями и опытом друг с другом.

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