Финал областного слета-соревнования по безопасности среди школьников состоялся в Подмосковье

В Ленинском городском округе прошел финал областного слета-соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности» среди обучающихся общеобразовательных организаций региона. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Отмечается, что в финале приняли участие более трехсот обучающихся из 28 муниципалитетов. Почти неделю школьники жили в полевых условиях, организуя свой быт и участвуя в различных состязаниях. Команды соревновались в комбинированной пожарной эстафете, кросс — эстафете, конкурсе «Визитная карточка».

В пресс-службе ведомства добавили, что команды-победители примут участие в XXVIII Межрегиональных соревнованиях Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» (ЦФО), которые пройдут в июне во Владимирской области.

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