Губернатор Подмосковья проверил ход строительства нового здания физмат-лицея в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде к началу нового учебного года откроется новое здание физмат-лицея, рассчитанное на 525 мест. Ход его строительства лично проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы расширяем легендарный Физмат-лицей в Сергиевом Посаде, который имеет богатую историю. Приняли это решение, когда увидели, какой запрос есть на школу. Наследие, я думаю, сумеем сохранить — многие выпускники лицея поступают в ведущие вузы, имеют хорошие перспективы. Очень надеемся, что школа будет полная», — сказал губернатор.

Стройготовность объекта достигла 85%, сейчас рабочие завершают устройство фасадов, входных групп, а также выполняют отделку внутренних помещений, монтаж инженерных сетей и благоустройство территории. Представитель подрядчика Владимир Дзагоев уточнил, что площадь здания составит 14,5 тысячи квадратных метров. По его словам, работы идут в графике. В новом здании обустроят учебные классы, мастерские и лаборантские, ресурсные центры, кабинеты для дистанционных занятий, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной, на прилегающей территории — футбольное поле, учебно-опытную зону, парковочные места.

«Новое здание Лицея даст нам дополнительные возможности. Это будет современная, конкурентоспособная, безопасная инфраструктура. Приемная кампания стартовала 1 апреля. <…> Педагогический состав в основном уже подобран, но есть еще несколько вакансий, так что продолжаем эту работу», — рассказала директор лицея Ольга Макарова.

В физмат-лицее также появятся инженерный и информационно-технологический классы, будут запущены проекты «Экспериментариум», «Умный туризм», «Астрофизика», «Тайны микромира» и «Спорт для всех», в рамках проекта «ИТ-технологии будущего» можно будет пройти обучение по 3D-моделированию, робототехнике и управлению БПЛА. Учреждение будет взаимодействовать с ведущими российскими вузами, в том числе, МГУ, МФТИ, МИФИ и другими.

В ходе встречи с губернатором родители попросили увеличить количество или частоту маршрутов, которые следуют до нового здания лицея. Андрей Воробьев пообещал проработать этот вопрос.

Ранее губернатор Московской области подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.